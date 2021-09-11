الاتحاد الأوروبي: هجمات 11 أيلول شكلت تحولًا جذريًا في التاريخ العالمي الحديث



الوكيل الاخباري - احتفى الاتحاد الأوروبي، بالذكرى الـ20 على هجمات 11 أيلول الإرهابية، التي أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص في الولايات المتحدة، معتبراً بأنها شكلت تحولاً جذرياً في التاريخ الحديث للبشرية.



ونقلت وكالة يورونيوز الأوروبية، عن بيان أصدره الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، عنه قوله إنه " بعد مرور 20 عامًا، لا تزال الجماعات الإرهابية نشطة وقوية في أجزاء كثيرة من العالم، إنهم يحاولون تدمير الأرواح وإلحاق الضرر بالمجتمعات وتغيير طريقة حياتنا".

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