الاتحاد الأوروبي يبدأ حوارا مع السعودية حول حقوق الإنسان



الوكيل الاخباري - أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، أنه بدأ حوارًا مع المملكة العربية السعودية حول حقوق الإنسان.



جاء ذلك في تصريح صحفي لرئيسة قسم حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية في البرلمان الأوروبي، لويزا راجر، عقب جلسة في البرلمان لمناقشة مسودة تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2021.



وقالت راجر: "خرجت للتو من لقاء مهم حول المملكة العربية السعودية. إنه حوار مهم جدًا ويقام لأول مرة".

اضافة اعلان