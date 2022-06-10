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الجمعة، 10-06-2022 11:23 م

الاتحاد الأوروبي يجري تعديلات في ميثاق الهجرة واللجوء

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الوكيل الإخباري - توصل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي بعد 21 شهرا من المفاوضات إلى "اتفاق سياسي" اليوم الجمعة، في لوكسمبورغ بشأن موضوع الهجرة واللجوء والتي تعتبره الرئاسة الفرنسية إحدى الأولويات القصوى لمجلس الاتحاد الأوروبي.

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وقال وزير داخلية فرنسا ن جيرالد دارمانين" أعتقد أن ما حدث في بيلاروسيا وأوكرانيا، مختلف تمامًا عما حدث في البحر الأبيض المتوسط، وعمل على خلق حساسية مختلفة، من الواضح الآن، أن الجميع قلقون من قضايا الهجرة".


وفقا لما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية، فإن من أهم القرارات التي توصل إليها المجلس الأوروبي ضرورة حماية الحدود الأوروبية عن طريق توسع عمل فرونتكس أو الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل وزيادة عدد العاملين بها إلى 10 آلاف موظف إضافي، لحماية الحدود الخارجية لمنطقة شنغن بحلول عام 2027.


وسيتم إلغاء حصص اللاجئين الإلزامية لدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، ولكن التضامن يبقى إلزاميًا بين ثلاث خيارات رئيسية وهي: استضافة نسبة من المهاجرين على أراضيهم والتكفل المالي لعودة اللاجئين المرفوضين، وتقديم مساعدات مالية للدولة التي يتدفق منها اللاجئين.


ويأمل بعض الوزراء أن تساعد التعديلات الجديدة بوضع حد لمعايير الاتحاد الأوروبي المزدوجة تجاه اللاجئين غير الأوروبيين، كما تأمل المجموعة النهائية المختلطة من المقترحات التشريعية والتوصيات بطمأنة دول أوروبية مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا والتي تشكو أنها تُركت وحيدة لاستقبال الآلاف من طالبي اللجوء السوريين.


بترا

 




 

 


 

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