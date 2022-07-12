الاتحاد الأوروبي يجمد أصول لأثرياء روس بـ 14 مليار يورو

الوكيل الإخباري - تم تجميد حوالي 14 مليار يورو من أصول الأوليغارش وكيانات أخرى في الاتحاد الأوروبي في إطار العقوبات المفروضة على روسيا رداً على الحرب في أوكرانيا، وفق ما أعلن مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز الثلاثاء.

اضافة اعلان



وقال المفوض البلجيكي بمناسبة اجتماع لوزراء العدل الأوروبيين عُقد في براغ "إنه (مبلغ) ضخم للغاية ولكن يجب أن أقول إن جزءًا كبيرًا جدًا، (تم تجميد) أكثر من 12 مليار يورو من قبل خمس دول أعضاء"، دون أن يحددها.



وأكد المفوض الأوروبي "يجب أن نواصل إقناع الآخرين بفعل الشيء نفسه" مضيفاً "آمل أن نشهد في الأسابيع المقبلة زيادة في مثل هذه الإجراءات في جميع الدول الأعضاء".

في نهاية شهر حزيران أشارت وحدة العمل التابعة للحلفاء الغربيين المسؤولين عن تعقب الأصول العائدة للنخب الروسية، إلى تجميد 30 مليار دولار من الأصول المملوكة من الأثرياء أو النخب الروسية الخاضعة للعقوبات، بالإضافة إلى حوالى 300 مليار دولار من البنك المركزي الروسي. (سكاي نيوز)



