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السبت، 03-12-2022 04:45 م

الاتحاد الأوروبي يحظر أدوية السعال السائلة بسبب مخاطرها

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الوكيل الإخباري-أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية الجمعة حظر أدوية السعال السائلة التي تحتوي على فولكودين في دول الاتحاد الأوروبي، لأنها قد تتسبّب بردّ فعل تحسسي خطر في حال خضوع المريض لتخدير عام.

وقد تنطوي هذه السوائل التي تعالج السعال الجاف لدى الأطفال والبالغين، على مخاطر حتى لو تمّ تناولها قبل الخضوع للتخدير بفترة طويلة.

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وأشارت الوكالة الأوروبية للأدوية، في بيان أعلنت فيه قرارها الذي سيدخل حيّز التنفيذ بعد حصوله على الموافقة الإدارية، إلى أنّ "تناول الفولكودين في الأشهر الاثني عشر التي تسبق الخضوع للتخدير، قد يتسبب أثناء تخدير المريض برد فعل تحسسي مفاجئ وخطر وقد يؤدي إلى الوفاة".


وكانت هذه الأدوية التي بدأ استخدامها في خمسينات القرن الماضي، لا تزال تُباع في بلجيكا وكرواتيا وفرنسا وايرلندا وليتوانيا ولوكسمبورغ وسلوفينيا، تحت تسميات عدة بينها "دايميتان" و"بايوكاليبتول" و"برونكالين".


إلا أن السلطات الصحية الفرنسية أعلنت في سبتمبر سحب تراخيص تسويق هذه الأدوية السائلة، لافتةً إلى أنّ تلك التي سبق أن وُزّعت على الصيدليات أو المراكز الصحية سيتم سحبها من الأسواق.

 

البيان

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