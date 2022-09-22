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الخميس، 22-09-2022 05:28 م

الاتحاد الأوروبي يدرس منح تأشيرات للمتهربين من التعبئة في روسيا

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الوكيل الإخباري - قالت أنيتا هيبر المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي ضمان حق الدخول للمواطنين الروس الذين سيطلبون اللجوء تهربا من التعبئة الجزئية المقررة في روسيا.

وردت المتحدثة على سؤال حول ما إذا كان يتعين على دول الاتحاد الأوروبي استقبال الفارين من العدالة في روسيا بسبب رفضهم للتعبئة، قائلة: "يجب على الاتحاد الأوروبي ضمان حق الدخول لجميع طالبي اللجوء. وتعتزم دول الاتحاد الأوروبي النظر في إمكانية إصدار تأشيرات إنسانية لهؤلاء الأشخاص. مراقبة وضبط حدود الاتحاد الأوروبي يتمان على أساس معايير الاتحاد الأوروبي، لكن الأمر متروك لكل دولة من الأعضاء لدراسة كل حالة على أساس فردي".

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وأشارت هيبر إلى أن مسألة منح اللجوء والحق في دخول دول الاتحاد الأوروبي، تقع في نهاية المطاف ضمن اختصاص الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

 

RT

 




 

 


 

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