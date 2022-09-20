الأربعاء 21-09-2022
الوكيل الاخباري

الملك يلتقي رؤساء الصومال وكازاخستان وغينيا بيساو في نيويورك

وفاة مواطن سقط عن جسر مشاة في عمان

الملك يلتقي لابيد في نيويورك

الصحة: عودة العمل تدريجياً بمستشفى الملكة رانيا بعد حريق محدود

الملك يلتقي الرئيس التركي ويؤكد أهمية زيادة مستوى التبادل التجاري

الملك يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في تحريك عملية السلام

الدفاع المدني يتعامل مع حريق بمستشفى الملكة رانيا في البتراء

2500 طبيب متعطلون عن العمل من الأطباء الجدد

الملكة رانيا: سعيدة بالعودة لمبادرة كلينتون العالمية

الملك يلتقي الكاظمي ويجدد التأكيد على دعم الأردن للعراق

الثلاثاء، 20-09-2022 03:19 م

الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا بـ 5 مليارات دولار إضافية

thumbs_b_c_b83736fb0fe6db162ba59a22036ad94c


الوكيل الإخباري - اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي (27 دولة عضو)، بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، قروضا إضافية بقيمة 5 مليارات يورو (5 مليارات دولار) لصالح أوكرانيا.

وقال وزير المالية التشيكي زبينك ستانجورا، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء:"يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب أوكرانيا. نفي بوعودنا ونساعد في ضمان استمرار الدولة الأوكرانية وبنيتها التحتية الرئيسية في العمل رغم الحرب العدوانية الروسية".

اضافة اعلان


وهذه الدفعة جزء من حزمة مساعدات بقيمة 9 مليارات يورو أعلنتها المفوضية الأوروبية في مايو.


وصادق البرلمان الأوروبي على الشريحة البالغ قيمتها 5 مليارات يورو الأسبوع الماضي.


وتم صرف ما مجموعه مليار يورو من المساعدة المالية الكلية لأوكرانيا في أوائل أغسطس الماضي.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (47)

قرغيزستان وطاجيكستان توقعان اتفاقاً لوقف إطلاق النار

6329bcc04c59b744865fb080

اتفاق سوري يوناني لإطلاق خط ملاحة بحري مباشر بين البلدين

2022-09-20_08-29-58_115188

روسيا تسحب غواصات من القرم بسبب مخاوف أمنية

download

قوات تيغراي بإثيوبيا: إريتريا تشن "هجوما شاملا"

61657Image1-1180x677_d

روسيا تعتقل مدير شركة أسلحة بتهمة الاحتيال

ابو الغيط 6

أبو الغيط يبحث مع جوتيريش الوضع الدولي وأزمات المنطقة

أخبار متعلقة
موسكو-تسحب-السياح-الروس-من-مصر

أوكرانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر دخول السائحين الروس

7c7Ny

بريطانيا تمنح أوكرانيا 6 طائرات مسيرة لكشف الألغام تحت الماء

20220220_1645345718-790

روسيا تدمر مستودع صواريخ وقذائف أسلحة أمريكية في أوكرانيا

AP22219460069720

بايدن: مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار

20220220_1645345718-790

روسيا: تباطؤ الحملة العسكرية في أوكرانيا "متعمد"

20220220_1645345718-790

بعد 6 أشهر على الحرب في أوكرانيا.. ما هي السيناريوهات المتوقعة؟