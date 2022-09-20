الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا بـ 5 مليارات دولار إضافية

الوكيل الإخباري - اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي (27 دولة عضو)، بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، قروضا إضافية بقيمة 5 مليارات يورو (5 مليارات دولار) لصالح أوكرانيا.



وقال وزير المالية التشيكي زبينك ستانجورا، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء:"يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب أوكرانيا. نفي بوعودنا ونساعد في ضمان استمرار الدولة الأوكرانية وبنيتها التحتية الرئيسية في العمل رغم الحرب العدوانية الروسية".

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وهذه الدفعة جزء من حزمة مساعدات بقيمة 9 مليارات يورو أعلنتها المفوضية الأوروبية في مايو.



وصادق البرلمان الأوروبي على الشريحة البالغ قيمتها 5 مليارات يورو الأسبوع الماضي.



وتم صرف ما مجموعه مليار يورو من المساعدة المالية الكلية لأوكرانيا في أوائل أغسطس الماضي.

البيان