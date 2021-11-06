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السبت، 06-11-2021 07:51 م

الاتحاد الأوروبي يدعو لفتح تحقيق في استشهاد الطفل الفلسطيني محمد دعدس

جيش احتلال


الوكيل الإخباري - طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بفتح تحقيق عاجل في جريمة استشهاد الطفل الفلسطيني، محمد دعدس (15 عاما)، من مخيم عسكر الجديد في مدينة نابلس بالضفة الغربية، أمس الجمعة.

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ونشر الاتحاد الأوروبي بيان صحافيا أعرب من خلاله عن صدمته من استشهاد الطفل الفلسطيني، محمد دعدس، نتيجة ما أسماه بـ"استمرار استخدام القوة المميتة بشكل غير متناسب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية".


ونادى الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيق في استشهاد دعدس، وإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن، بهدف منع تكرار مثل هذه الحوادث من الاحتلال التي أوضح أنها متكررة بحق الأطفال الفلسطينيين، مناديا بحماية الأطفال بموجب القانون الدولي.


ويشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، أمس الجمعة، استشهاد الطفل محمد دعدس، على خلفية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي له برصاصة في بطنه، وذلك في قرية دير الحطب بالضفة الغربية.

 

سبوتنيك عربي








 




 

 


 

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