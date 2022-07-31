الأحد 31-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تحديث القطاع العام: 206 مبادرات منها 31 في الهيكل الحكومي تتضمن دمج وزارات

الصحة تنفي وجود نية للسماح بممارسة اعمال الطب الشرعي في المستشفيات الخاصة

الملك : الهدف من تحديث القطاع العام تحسين الخدمات المقدمة

وزير الاستثمار: الخارطة الاستثمارية ستكون جاهزة في أيلول

صحة جرش: لجنة تحقيق بحادثة الطعن في مستشفى جرش الحكومي

اقتصاد النواب توصي بإنشاء مدينة صناعية في الزرقاء

البلقاء التطبيقية تشارك باليوم العالمي لحماية الطبيعة

وزارة الخارجية تعزي الإمارات بضحايا السيول

الخصاونة يعلن عن خطة تطوير القطاع العام اليوم الاحد

التربية تُطلق منصة إلكترونية جديدة - رابط

الأحد، 31-07-2022 02:19 م

الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين

علم الاتحاد الأوروبي.jpg_3f740fe8-3bcd-4846-b5b2-8905b4c0180f


الوكيل الاخباري- أدان الاتحاد الأوروبي، ازدياد أعمال عنف المستوطنين، والتي كان آخرها جريمة قتل الفتى أمجد نشأت أبو عليا (15 عاما)، في قرية المغير، شمال شرق رام الله.

ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى اجراء تحقيق سريع وشفاف، في جريمة قتل الفتى أبو عليا.

وزارة الصحة، أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن استشهاد الفتى أبو عليا (15 عاما)، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في صدره.

وكانت مواجهات عنيفة، قد اندلعت في القرية مع قوات الاحتلال والمستوطنين، عقب قمع مسيرة سلمية نظمتها القوى الوطنية والإسلامية وفعاليات القرية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، رفضا لاعتداءات المستوطنين على أهالي القرية.

اضافة اعلان

 

وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62e61ccc4c59b727344f0dcf

انفجار يهز كابول جراء سقوط صاروخ على مبنى سكني

السعودية3

مكافأة مالية للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة في السعودية

62e645af42360472a510ccdc

تركيا: الباخرة الأولى جاهزة لشحن الحبوب الأوكرانية

623d3a1c4c59b777da511785

الجيش الروسي يسلم 20 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان خاركوف

العراق2

الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع بالعراق للتهدئة

بايدن 2

بايدن يعلق على إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية

أخبار متعلقة
143-165715-europe-divided-over-russian-oil-map_700x400

صحيفة تتحدث عن انقسام أوروبا بسبب روسيا

42012124_303

رئيس الوزراء المجري: العقوبات على روسيا لم تنجح

62d94ca2423604694824c2e4

الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لمصر

20220224_1645691111-752

الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات مالية للقطاع الصحي في أوكرانيا

ءءءء

الاتحاد الأوروبي يجمد أصول لأثرياء روس بـ 14 مليار يورو

192263

توصيات بتوسيع الفئات للحصول على جرعة معززة من لقاح كورونا