الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين

الوكيل الاخباري- أدان الاتحاد الأوروبي، ازدياد أعمال عنف المستوطنين، والتي كان آخرها جريمة قتل الفتى أمجد نشأت أبو عليا (15 عاما)، في قرية المغير، شمال شرق رام الله.



ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى اجراء تحقيق سريع وشفاف، في جريمة قتل الفتى أبو عليا.



وزارة الصحة، أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن استشهاد الفتى أبو عليا (15 عاما)، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في صدره.



وكانت مواجهات عنيفة، قد اندلعت في القرية مع قوات الاحتلال والمستوطنين، عقب قمع مسيرة سلمية نظمتها القوى الوطنية والإسلامية وفعاليات القرية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، رفضا لاعتداءات المستوطنين على أهالي القرية.

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