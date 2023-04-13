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الخميس، 13-04-2023 09:42 ص

الاتحاد الأوروبي يدين قرار طرد تشاد للسفير الألماني

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الوكيل الإخباري- قال الاتحاد الأوروبي إن قرار الحكومة التشادية طرد السفير الألماني "مؤسف" ويشكل "خطوة عدائية".

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وأوضحت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الأربعاء أن "قرار السلطات الانتقالية في تشاد طرد السفير الألماني أمر مؤسف".

وأضافت أن هذا القرار "يشكل خطوة عدائية لا سيما ضوء الشراكة الطويلة الأمد والتزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه في تشاد بما في ذلك في سياق استمرار الانتقال الجاري".

وأفادت مصرالي بأن "الاتحاد الأوروبي يكرر تأكيد أهمية العودة السريعة إلى النظام الدستوري وانتقال خلال مدة محددة زمنيا يضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأكدت على أن "العملية الشاملة التي يدعمها جميع الأطراف الفاعلين المدنيين والسياسيين ضرورية لضمان مصداقية وشرعية العملية الجارية وبالتالي نجاح المرحلة الانتقالية".

وشددت على أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل الإصرار على هذه النقاط التي تعد شروطا مهمة لشراكته مع تشاد".

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة التشادية مساء الجمعة عن طرد السفير الألماني يان كريستيان غوردون كريكه "لموقفه الفاضح" و"عدم احترامه الأعراف الدبلوماسية"، من دون أن تذكر أي تفاصيل.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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