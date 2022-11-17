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الخميس، 17-11-2022 03:41 م

الاتحاد الأوروبي يرحب بتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

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الوكيل الإخباري - رحب كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بتمديد العمل بالاتفاق الذي يتيح لأوكرانيا تصدير الحبوب بأمان من موانئها بالبحر الأسود على الرغم من الغزو الروسي، وذلك لمدة 120 يوما.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في تغريدة على موقع تويتر "إنها أخبار جيدة في عالم يحتاج بشدة إلى الحبوب والأسمدة"، كما أشاد بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة.

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من ناحية أخرى، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما أثنت على مبادرات الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا على تصدير الحبوب.


وقالت فون دير لاين إن تمديد مبادرة تصدير حبوب من البحر الأسود، "يساعد في تجنب نقص الغذاء العالمي، وفي خفض الأسعار، على الرغم من الحرب التي تشنها روسيا".


وكانت أوكرانيا أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، تمديد العمل بالاتفاق الذي كان من المقرر أن ينتهي يوم السبت المقبل.


وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير البنية التحتية الأوكراني اوليكساندر كوبراكوف قال في منشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إنه تم اتخاذ القرار في اسطنبول، حيث تجرى المباحثات.


وأضاف الوزير أن أوكرانيا ما زالت تريد تمديد الاتفاق لمدة عام بأكمله، وإضافة ميناء آخر للاتفاق.

 

البيان

 




 

 


 

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