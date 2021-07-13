الاتحاد الأوروبي يصدر بيانا حول سد النهضة

الوكيل الإخباري- أكد الاتحاد الأوروبي، أنه يتفهم مخاوف مصر والسودان فيما يخص قضية "سد النهضة" الإثيوبي، خاصة بعدما أعلنت أديس أبابا بدء الملء الثاني.

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ودعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى الحوار والتفاهم السياسي في قضية "سد النهضة"، مؤكداً، "نتفهم قلق مصر والسودان".



وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد سلم رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، خلال زيارته الحالية لبروكسل.



وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إلى أن الرسالة تضمنت العلاقات الثنائية والموضوعات الإقليمية، وفي مقدمتها قضية "⁧‫سد النهضة"‬⁩، وليبيا وعملية السلام.

المصدر: روسيا اليوم