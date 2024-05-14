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الثلاثاء، 14-05-2024 03:34 م

الاتحاد الأوروبي يعتمد قواعد جديدة للهجرة واللجوء ويعلن موعد تطبيقها

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الوكيل الإخباري- أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، موافقته النهائية على إصلاحات تشدد قواعد استقبال المهاجرين من الدول الثالثة، ويضع قواعد تحمل الأعضاء مسؤولية إدارة طلبات اللجوء.

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وقال المجلس الأوروبي في بيان، إنه "اعتمد إصلاحاً تاريخياً لنظام اللجوء والهجرة الأوروبي، يضع مجموعة من القواعد التي من شأنها أن تساعد في إدارة الوافدين بطريقة منظمة، واتخاذ إجراءات فعالة وموحدة وضمان تقاسم الأعباء بشكل عادل بين الدول الأعضاء".


واعتمد الاتحاد الأوروبي ما مجموعة 10 تشريعات تعمل على إصلاح إطار الهجرة الأوروبي برمته.


وأحدث هذا القانون جدلاً واسعاً وانتقادات من جانب الراغبين في تخفيض معدلات الهجرة، والذين يريدون تسهيل عملية الدخول للاتحاد الأوروبي على حد السواء.


وتعد الإصلاحات الجديدة نتاج أعوام من النقاشات، وصلت ذروتها خلال تصويت في البرلمان الأوروبي في 11 أبريل.


ويتطلب القانون الجديد من الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تحمل بعض مسؤولية إدارة طلبات اللجوء، ولكن أيضاً تشديد القواعد بالنسبة للمتقدمين بالطلبات.


ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في عام 2026، بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها.

 

RT



 




 

 


 

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