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الإثنين، 12-09-2022 03:02 م

الاتحاد الأوروبي يعرض خفض نقاط التفتيش في إيرلندا الشمالية

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الوكيل الاخباري- قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، إن الاتحاد يمكنه خفض نقاط التفتيش الجمركية عبر البحر الإيرلندي ليقتصر على عدد قليل من الشاحنات في اليوم.

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وأعرب سيفكوفيتش عن أمله في أن تكون رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس مستعدة لإبرام صفقة بشأن ترتيبات التجارة في إيرلندا الشمالية بعد خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.


وأضاف في تصريحات لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية اليوم الإثنين، إن خطط المفوضية الأوروبية تنص على حدود تجارية "غير مرئية" شريطة أن تقدم بريطانيا لمسؤولي الاتحاد الأوروبي بيانات فورية عن الحركة التجارية.


واشار إلى أنه لا يوجد فارق كبير بين مطلب المملكة المتحدة الداعي إلى "عدم وضع نقاط تفتيش" وعرض الاتحاد الأوروبي بـ "بوضع الحد الأدنى من نقاط التفتيش بأسلوب غير مرئي".

 

بترا

 




 

 


 

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