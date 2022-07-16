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السبت، 16-07-2022 12:37 م

الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات مالية للقطاع الصحي في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري- أعلنت مفوضية الصحة الأوروبية أن أوكرانيا ستحصل على تمويل من الاتحاد الأوروبي للرعاية الصحية كجزء من الجهود المبذولة لدعم قطاعها الصحي.

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وقالت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس، في بيان اليوم السبت، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "تمارس ضغوطا هائلة على نظام الصحة العامة في هذا البلد الذي تضرر بشدة"، مشيرة إلى أن التكتل الإقليمي سيدعم سلطات كييف بمساعدات تمكنها من مجابهة تبعات هذا الوضع، ويسمح لها باستيعاب الأعداد المتزايدة من الضحايا.


ولفتت المسؤولة الأوروبية إلى أن هذه الأموال تعد جزءا من برنامج صحي على مستوى الاتحاد الأوروبي بقيمة 5.3 مليون يورو ( نحو 5.4 مليون دولار) للفترة (2027-2021) تم إنشاؤه لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية الوطنية استجابة لجائحة كورونا.


وأشارت إلى أن أوكرانيا ستستفيد كذلك من التمويل على المدى الطويل للمساعدة بإعادة إعمار البلاد، وسيسري الحصول عليه بأثر رجعي من بداية العام الحالي 2022.

 

بترا

 




 

 


 

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