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الجمعة، 26-11-2021 07:01 م

الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة للدول الأعضاء بشأن السفر

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الوكيل الاخباري - أوصت المفوضية الأوروبية الجمعة الدول الأعضاء بتعليق الرحلات من وإلى أفريقيا الجنوبية والدول الأخرى التي رصدت فيها المتحورة الجديدة لفيروس كورونا، وفق ما أعلنت رئيستها اورسولا فون دير لايين.

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وقالت فون دير لايين في تصريح "اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم على الدول الأعضاء تعليق الرحلات من دول أفريقيا الجنوبية ودول أخرى معنية للحد من تفشي المتحورة الجديدة، يجب تعليق كل الرحلات الجوية المتجهة إلى هذه الدول في انتظار فهم جيد للخطر الذي تشكله هذه المتحورة الجديدة"، وفقا لـ"فرانس برس".

 

ويتوقع أن تكون السلالة الجديدة المكتشفة في جنوب أفريقيا أكثر انتشارا من سلالة "دلتا".

العين الاخبارية

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