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الاتحاد الأوروبي يوصي برفع قيود السفر عن مواطني دول جديدة منها الأردن

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4 وفيات و458 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم

الجمعة، 02-07-2021 03:06 م

الاتحاد الأوروبي يوصي برفع قيود السفر عن مواطني دول جديدة منها الأردن

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علم الاتحاد الأوروبي


الوكيل الإخباري - أوصى المجلس الوزاري الأوروبي دوله الأعضاء برفع قيود السفر عن المزيد من دول العالم منها ثلاث عربية، هي الأردن وقطر والسعودية.

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جاء ذلك في إطار تحديث بروكسل للائحتها الخاصة بقيود السفر المفروضة على مواطني دول العالم على خلفية تفشي وباء كوفيد-19، وفق ما أوردت وكالة آكي الإيطالية للأنباء اليوم الجمعة .


ويسمح التحديث الجديد لمواطني كل من أرمينيا وأذربيجان والبوسنة والهرسك وبروناني وقطر وكندا والأردن ومولدافيا والجبل الأسود والمملكة العربية السعودية وإقليم كوسوفو، بدخول أراضي دول الاتحاد بأمان بعد التطور الإيجابي للوضع الوبائي في هذه الدول.


هذا ويستند الأوروبيون في توصيتهم على عدة معايير منها الوضع الوبائي العام، والقدرة على معالجة الأشخاص ونقلهم لدولهم في حال وقوع إصابات أو أي تفشي إضافي للوباء.
إلى ذلك، تتمتع السلطات المعنية في الدول الأعضاء في الاتحاد بحرية اتخاذ إجراءات إضافية وفرض قيود سفر وفقاً لتطورات الوضع الوبائي لديها.

 

المصدر : بترا

 




 

 


 

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