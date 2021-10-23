السبت 23-10-2021
الوكيل الاخباري

بريطانيا تسجل 135 وفاة و44985 إصابة بكورونا

حزب الميثاق الوطني تحت التأسيس يلتقي فاعليات شبابية في العقبة

قطر: 6 .83 بالمئة من السكان حصلوا على جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا

لجنة الاوبئة تدعو الأهالي للموافقة على تطعيم أبنائهم بالمدارس

التحالف يعلن تدمير 4 زوارق مفخخة للحوثيين في الحديدة

السودان : لا صحة لموافقة حمدوك على حل مجلس الوزراء

بيان من التعليم العالي بشأن شهادات توجيهي مزورة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

اختتام فعاليات البطولة السنوية الـ 20 للعبة المنقلة في السلط

السبت، 23-10-2021 04:44 م

الاتحاد الاوروبي : التعددية هي الأكثر فعالية في السلام والأمن الدولي

10202111224057965862939


الوكيل الاخباري - شدد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، على أن التعددية التي ترتكز عليها الأمم المتحدة هي السبيل الأكثر فعالية للإسهام في السلام والأمن وحقوق الإنسان والرخاء في العالم.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان بمناسبة يوم الأمم المتحدة، الذي يوافق غدا إن "الشراكة القوية والفعالة بين الاتحاد، تكتسي في عالمنا سريع التطور أهمية أكبر من أي وقت مضى".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
روسي

وفاة الملياردير الروسي فالنتين غابونتسيف

شقة

الإمارات.. السيطرة على حريق في شقة بمنطقة دبي مارينا

w

التحالف يعلن تدمير 4 زوارق مفخخة للحوثيين في الحديدة

السيسي

الرئاسة المصرية تؤكد على أهمية التنسيق مع ألبانيا خلال وجودها في مجلس الأمن

الامارات

محمد بن راشد يعلن إنشاء أطول ممشى جبلي في الإمارات

9

السودان : لا صحة لموافقة حمدوك على حل مجلس الوزراء

أخبار متعلقة
f

بريطانيا تقترح تعديل الترتيبات التجارية مع إيرلندا الشمالية

w

الاتحاد الأوروبي يدين هجوم عدن ويشدد على تنفيذ اتفاق الرياض

تونس

تونس.. اتحاد الشغل يرحب بإعلان حكومة جديدة

92021220313189638841

البرلمان العربي يدعو الدول العربية للانضمام لمحكمة حقوق الإنسان

f

الاتحاد الأوروبي يبدأ حوارا مع السعودية حول حقوق الإنسان

w

الاتحاد الأوروبي يطالب كوسوفو وصربيا بوقف التصعيد