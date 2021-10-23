الاتحاد الاوروبي : التعددية هي الأكثر فعالية في السلام والأمن الدولي

الوكيل الاخباري - شدد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، على أن التعددية التي ترتكز عليها الأمم المتحدة هي السبيل الأكثر فعالية للإسهام في السلام والأمن وحقوق الإنسان والرخاء في العالم.



وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان بمناسبة يوم الأمم المتحدة، الذي يوافق غدا إن "الشراكة القوية والفعالة بين الاتحاد، تكتسي في عالمنا سريع التطور أهمية أكبر من أي وقت مضى".

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