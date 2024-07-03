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الأربعاء، 03-07-2024 11:14 م

الاتحاد الدولي للصحفيين يطلق جائزة شيرين أبو عاقلة

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الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الدولي للصحافة الفرنكفورية إطلاق جائزة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، تكريما لشجاعة والتزام الصحفيات.

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وأشار الاتحاد الدولي في بيان على موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم إطلاق الجائزة استجابة للتهديدات والمخاطر المتصاعدة التي تواجهها الصحفيات، وقد تم تسميتها لإحياء ذكرى الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت في مخيم جنين للاجئين أثناء تغطيتها الحية في 11 أيار 2022.


كما سيتم تقديم الجائزة الافتتاحية في كانون الأول 2024، وقيمتها 5000 يورو.


وأضاف البيان أن باب الترشيح لجائزة شيرين أبو عاقلة مفتوح للصحفيات والإعلاميات على مستوى العالم بغض النظر عن جنسياتهن أو لغات عملهن أو منصاتهن الإعلامية.


ووفق شروط الجائزة، يجب أن يحمل المرشحون بطاقة صحفية مهنية أو اعتماد مهني معترف به مماثل، فيما يتم ترشيحهم من ذاتيا أو من قبل مؤسساتهم الإعلامية أو موافقات طرف ثالث، مصحوبة بوصف تفصيلي لمساهماتهم الصحفية.

 




 

 


 

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