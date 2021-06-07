الإثنين 07-06-2021
الوكيل الاخباري

قرار حكومي بإلغاء تحديد السقوف السعرية للدجاج

العلوم والتكنولوجيا ومركز السلم المجتمعي يبحثان التعاون بينهما

حملات نظافة في الطرق والشوارع بكفرنجة

الاردن يدين مقتل نحو 160 شخصا في بوركينا فاسو

%2.96 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

تجار الألبسة تدعو المواطنين للبدء بشراء مستلزمات عيد الأضحى

مؤتة تبحث التحديات التعليمية فيها جراء جائحة كورونا

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الأميرة سلمى تفتتح مركز تدريب المرأة العسكرية

تنظيم نشاطات شبابية توعوية في جرش

الإثنين، 07-06-2021 03:23 م

الاتحاد العالمي للفلك يتوقع موعد اول ايام عيد الأضحى

resize


الوكيل الإخباري- توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك في الإمارات، إبراهيم الجروان، أن يحل عيد الأضحى المبارك، في 20 يوليو المقبل، وفق التوقعات الفلكية.

اضافة اعلان
 

وفي حديث لصحيفة "الإمارات اليوم"، أشار إبراهيم الجروان إلى أنه "يتوقع أن يولد هلال شهر ذي الحجة يوم السبت 10 يوليو 2021 الساعة الـ05:17  فجرا بتوقيت الإمارات".

وأضاف: "يظل الهلال بعد غروب الشمس قرابة 34 دقيقة فوق الأفق مما تكون فرصة رصده واردة ليكون الأحد 11 يوليو 2021 غرة شهر ذي الحجة، ويوم الاثنين 19 يوليو يوم عرفة، والثلاثاء 20 يوليو عيد الأضحى المبارك".

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
162306945757332400

أول تصريح لغويتا بعد تعيينه رئيسا لمالي

2021-06-07T110744Z_1970888990_RC2NVN9YUZR1_RTRMADP_3_AFGHANISTAN-CONFLICT

خسائر صادمة في صفوف القوات الأفغانية بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية

59b4f6fad437508f378b4567

مصر.. القبض على رجل أعمال فار من العدالة

60be14c64c59b7333663c101

نتائج الانتخابات الأولية تخيب أمل رئيس المكسيك

60bdf2224236041ae865f0f9

الحكومة المصرية تصدر بيانا بعد أنباء عن ارتفاع أسعار اللحوم

170ac4b9-1ec6-4e1e-a007-59ef0e9bbc7e

الكرملين يوضح سبب غياب أمير قطر عن منتدى بطرسبورغ

أخبار متعلقة
60a5fc4e423604346878d462

بكين تتهم سفينة حربية أمريكية بانتهاك مياهها الإقليمية وواشنطن ترد

127-095357-76cb4af3-fba8-46d0-a4fd-cdec9e565ac3

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمراقبة المحيطات

111-12

تحقيق جنائي يستهدف منظمة ترامب

60a3875d4236045d0a33446f

أول دعوى قضائية ضد مرشح لانتخابات الرئاسة في سوريا

5202115124627380142277

أميركا: بايدن يؤيد وقف إطلاق النار بغزة

60a0b8f14c59b756a53589da

أطباء مصر يتطوعون لعلاج مصابي غزة