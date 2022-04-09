الاتفاق على 10 ممرات إنسانية لإجلاء السكان من اوكرانيا

الوكيل الاخباري - نقلت هيئة بي بي سي البريطانية عن مسؤولين أوكرانيين قولهم أنه جرى الاتفاق اليوم السبت، على 10 ممرات إنسانية لإجلاء السكان من المناطق المحاصرة من قبل القوات الروسية.

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وقالت إيرينا فيريشوك نائبة رئيس الوزراء، إن الممرات المقترحة تشمل ممرا لأولئك المحاصرين في مدينة ماريوبول الساحلية المدمرة.



وأوضح سيرهي غايداي حاكم لوهانسك، أن هناك حاجة إلى مزيد من عمليات الإجلاء من المنطقة مع زيادة القصف ووصول المزيد من القوات الروسية استعدادا للهجوم.