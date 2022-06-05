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الأحد، 05-06-2022 12:51 م

الاحتلال يتمركز على الحدود اللبنانية الجنوبية ويطلق الرصاص

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الوكيل الاخباري- أفاد موقع "النشرة" الإخباري اللبناني بأن "قوة من الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 14 جنديا تتمركز في المنطقة الواقعة بين السياج التقني والخط الأزرق في منطقة "كروم الشراقي" عند الحدود اللبنانية الجنوبية".

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وأوضح موقع "النشرة" أن "القوة" تتمركز عند حدود ‎ميس الجبل للمرة الرابعة خلال يومين، لافتا الى أن "أحد الجنود أطلق رصاصة في الهواء لترهيب شبان، بالقرب من تمركز القوة بحماية دبابة ميركافا".

وأمس السبت، اجتازت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، السياج التقني في منطقة "كروم الشراقي" و"كروم المراح" عند حدود ميس الجبل، وقامت بتمشيط المنطقة المتحفظ عليها دوليا، دون خرق الخط الأزرق.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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