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الأربعاء، 30-12-2020 07:22 ص

التدريبات تشمل إطلاق نار بالذخيرة الحية

الاحتلال يجري تدريبات عسكرية في الجولان السوري المحتل

تدريبات
آلية عسكرية تابعة للاحتلال


الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة البث التابعة للاحتلال ، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي سيجري تدريبات عسكرية في الجولان السوري المحتل.

وأوضحت الهيئة أن التدريبات تشمل إطلاق نار بالذخيرة الحية.
وقالت إن أصوات انفجارات ستُسمع في هضبة الجولان جراء اطلاق صواريخ خلال التدريبات.

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كما وقصفت طائرات للاحتلال في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء، أهدافا عسكرية بريف دمشق.


وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن وسائط الدفاع الجوي تصدت للعدوان .


وأفادت الوكالة بأن القصف استهدف وحدة من الدفاعات الجوية السورية، وأسفر عن مصرع عسكري سوري ، وإصابة 3 جنود.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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