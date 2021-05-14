الجمعة 14-05-2021
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الاحتلال يطلق أعيرة تحذيرية قرب السياج الحدودي مع لبنان

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الجمعة، 14-05-2021 06:09 م

الاحتلال يطلق أعيرة تحذيرية قرب السياج الحدودي مع لبنان

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حدود لبنان مع الاحتلال


الوكيل الإخباري - أطلقت دبابات تابعة للاحتلال أعيرة تحذيرية باتجاه عشرات الأشخاص قرب السياج الحدودي مع لبنان، حسبما أفادت قناة "العربية".

جاء ذلك في وقت يشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، منذ 8 مايو الجاري، تصعيدا حادا مستمرا، بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح في القدس المحتلة حيث ينفذ الاحتلال إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.

والاثنين، بدأت قوات الاحتلال حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن استشهاد 119 فلسطينيا بينهم 27 طفلا و11 امرأة، فضلا عن سقوط 625 مصابا، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية "إسرائيلية" بينها مطارات، أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.

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