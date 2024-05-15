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الأربعاء، 15-05-2024 10:04 ص

الاحتلال يعلن استهداف قائد ميداني في "حزب الله"

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الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرات سلاح الجو استهدفت سيارة في جنوب لبنان، كانت تقل قائداً ميدانيًا في "حزب الله"  وتم اغتياله. وفي وقت لاحق نعى "حزب الله" عنصره الذي يدعى حسين مكي.

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وقال جيش الاحتلال في بيان: "قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي ليل الثلاثاء حسين إبراهيم مكي في منطقة صور جنوب لبنان وقضت عليه. وكان مكي قائداً ميدانيًا كبيرًا في حزب الله على الجبهة الجنوبية، وكان مسؤولاً عن تخطيط وتنفيذ العديد من الهجمات على الأراضي الإسرائيلية منذ بداية الحرب".

 

بدوره، قال "حزب الله" في بيان النعي: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين ابراهيم مكي "السيد مكي"، مواليد عام 1969 من بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".





 




 

 


 

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