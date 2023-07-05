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الأربعاء، 05-07-2023 11:17 ص

الاستخبارات البريطانية: قائد القوات الجوية الروسية لم يظهر للعلن منذ تمرد فاجنر

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الوكيل الإخباري - أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأن الجنرال سيرجي سوروفيكين، القائد العام للقوات الجوية الروسية ونائب قائد القوات الروسية في أوكرانيا، لم تتم رؤيته علانية منذ تمرد مجموعة فاجنر الخاصة في يونيو الماضي.

وذكر التقييم الاستخباراتي، المنشور على صفحة الاستخبارات البريطانية على تويتر، أنه في الوقت نفسه، غاب نائب وزير الدفاع، الكولونيل يونس بك يفكوروف، بشكل ملحوظ عن الظهور في اللقاء التلفزيوني الخاص بقيادة وزارة الدفاع، أمس الأول الاثنين.

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وأشار التقييم إلى أنه ليس من الممكن تأكيد التقارير المتعلقة باعتقال سوروفيكين، ولكن من المرجح أن تتشكك السلطات في علاقته الطويلة مع فاجنر، والتي يعود تاريخها إلى أيام خدمته في سوريا منذ عام 2017.


وعلى الرغم من أن سوروفيكين معروف إلى حد كبير في الغرب بقسوته، إلا أنه أحد كبار الضباط الأكثر احتراما في الجيش الروسي، ومن المرجح أن تؤدي أي عقوبة رسمية ضده إلى حدوث انقسامات.

 

البيان

 




 

 


 

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