الاستخبارات العراقية تنفي عرض بياناتها للبيع

الوكيل الإخباري- نفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، عرض بياناتها للبيع، وتوعدت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يروج لهذه المعلومات "الكاذبة".

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وذكرت في بيان صحفي، أن "ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن عرض بيانات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية للبيع على موقع للاختراقات وبسعر زهيد، أو وجود أي تسريب لقواعد بياناتها، عار عن الصحة".



ودعت الوكالة "جميع المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات".



وأكدت الاستخبارات العراقية، أنها "تحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول أن يروج لمعلومات كاذبة".



ونشرت في الأيام الأخيرة معلومات عن وجود قاعدة بيانات كبيرة تابعة لوكالة الاستخبارات العراقية قد عرضت للبيع في أحد المواقع الإلكترونية.

المصدر: روسيااليوم