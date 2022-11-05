الاستخبارات العسكرية الروسية تقضي على مجموعة مرتزقة بولنديين في أوكرانيا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصفية الاستخبارات العسكرية مجموعة خطرة من المرتزقة البولنديين في منطقة غابات لم تحددها في أوكرانيا.



وجاء في فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية قال فيه أحد رجال الاستخبارات: "بعد رصد المنطقة من الجو وتحديد الهدف، انتشرت وحدة الاستطلاع لضرب المجموعة المعادية. في البداية تم استهداف عربتهم المدرعة بصواريخ موجهة مضادة للدبابات".



وأضاف: بدأت مجموعة المرتزقة بالانسحاب إلى عمق العدو، لكن تم اصطياد أفرادها بنيران قواذف القنابل الآلية.



وأشارت الوزارة إلى أنه بعد القضاء على المجموعة، مشط رجال الاستطلاع المنطقة وقضوا على بقية المرتزقة الناجين من القصف.



وأشار أحد العسكريين الروس إلى أن الاشتباك مع المجموعة المعادية وقع على مسافة تتراوح ما بين 30 و50 مترا.

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روسيا اليوم