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الإثنين، 12-09-2022 04:54 م

الاف الممرضين يضربون عن العمل 3 أيام في أمريكا

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الوكيل الاخباري- بدأ الآلاف من الممرضين والممرضات في ولاية مينيسوتا الأمريكية إضرابا لثلاثة أيام اليوم الاثنين، بسبب مشكلات في الرواتب وما وصفوه بقلة عدد العاملين الذي تفاقم بسبب جائحة كورونا.اضافة اعلان


تضمن الإضراب العمالي 15 ألف ممرضا وسبعة أنظمة للرعاية الصحية في منطقتي مينيابوليس ودولوث، حيث كانت تلك الفرق قد عينت ممرضين مؤقتين وقالت إنها تتوقع أن تحافظ على معظم خدماتها.

ويطالب الممرضون والممرضات بأكثر من 30 بالمائة زيادة في التعويض بحلول نهاية عقدهم الممتد لثلاث سنوات. وتقدم المستشفيات من 10 إلى 20 بالمائة فقط.

وقالت نقابة ممرضي مينيسوتا إنه ما لم تتحسن المزايا بشكل كبير، فسيؤدي استمرار فقدان الممرضين لخسارات فادحة في المستشفيات، مشيرة إلى أن حوالي 15 مستشفى ستتضرر من الإضراب.

لكن المستشفيات ترى أن مقترحات النقابة وممرضيها مكلفة أكثر من اللازم وغير واقعية.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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