الجمعة 10-09-2021
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الجمعة، 10-09-2021 01:46 م

الامارات ترفع حظر الدخول إليها من هذه الدول

الامارات


الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الاماراتية السماح بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات السارية من الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح كوفيد- 19 المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اعتباراً من 12/09/2021.

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يشمل ذلك القادمين من كلاً من الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال وسيريلانكا وفيتنام وناميبيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا وسيراليون وليبيريا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وأفغانستان.


هذا وسيتطلب من جميع القادمين تقديم طلب على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية وإكمال طلب إثبات التطعيم للحصول على الموافقات اللازمة مع ضرورة إبراز هذه الموافقة بالإضافة إلى شهادات التطعيم المصدقة عند المغادرة.


كما سيتطلب منهم تقديم نتيجة فحص مخبري (PCR) سلبية خلال (48) ساعة من موعد المغادرة على أن تكون الفحوصات من مختبرات معتمدة وتحمل QR Code واجراء فحص مخبري سريع  Rapid PCR  قبل الصعود إلى الطائرة بالإضافة إلى إجراء فحص مخبري (PCR) عند الوصول وفي اليوم الرابع والثامن مع الالتزام مع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على أن يتم استثناء من هم دون 16 عاماً.
أما بالنسبة للأشخاص الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح كوفيد- 19 المعتمدة من منظمة الصحة العالمية بالجرعات الكاملة والذين انتهت إقاماتهم أثناء تواجدهم خارج الدولة في إحدى الدول المشمولة بالإغلاق ومنذ صدور قرار المنع لكل دولة فيمكنهم القدوم للدولة بمقتضى إذن دخول جديد على أن تتم تسوية أوضاعهم بعد دخولهم للدولة.


هذا وتجدر الإشارة بأن جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية ستبقى سارية بما يخص الفئات المستثناة الغير مطعمة القادمة من هذه الدول والتي تم الإعلان عنها مسبقاً من الحكومة الاماراتية.

 

البيان


 




 

 


 

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