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الأربعاء، 02-03-2022 03:05 م

الامارات تصدر بيان بشأن دخول الأوكرانيين إلى أراضيها

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الوكيل الإخباري-أعلنت السفارة الأوكرانية في أبوظبي، أن الإمارات علقت مؤقتا مذكرة التفاهم المشتركة بين الحكومة الإماراتية ونظيرتها الأوكرانية، بشأن إلغاء التأشيرة بين البلدين.

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وقالت السفارة الأوكرانية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك،: "مواطني أوكرانيا الأعزاء، اعتبارا من 1 آذار/مارس 2022، تعلق الإمارات مؤقتا مذكرة التفاهم المشتركة بين الحكومة الأوكرانية والحكومة الإماراتية، بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة".

ونوهت السفارة الأوكرانية إلى أن مواطنيها الراغبين للسفر إلى الإمارات، سيتطلب منهم الحصول على تأشيرة مناسبة لدخول البلاد، موضحة أن التعليق المؤقت لمذكرة التفاهم لا ينطبق على المواطنين الأوكرانيين الموجودين بالفعل داخل الإمارات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن فتح أبوابه لاستقبال اللاجئين القادمين من أوكرانيا، مع استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة، لنزع السلاح من أوكرانيا.

 

سبوتنيك

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