الوكيل الإخباري - حذر ضابط الاستخبارات الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، نظام كييف من أن انهيار الجيش الأوكراني على الجبهة أمر محتوم، وأنه مسألة وقت فقط.

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وقال في حوار صحفي، أن الجيش الأوكراني يحاول الصمود بأي ثمن حتى بداية موسم الأمطار والوحل، على أمل تجميد النزاع لبعض الوقت وتأخير الانهيار.



وأضاف: "أوكرانيا تعاني من خسائر لا يمكن تعويضها. عاجلا أم آجلا سوف تنهار"، مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني يواصل الآن القتال أملا منه في أن يعيق الخريف تقدّم القوات الروسية.



وأكد أن مثل هذه التكتيكات تحمل مخاطر هائلة بالنسبة للقوات الأوكرانية، لأنه قد يفقد الجيش الأوكراني المزيد من الجنود.



وأضاف أن الجيش الروسي لن يجمد القتال خلال موسم الأمطار والوحل، لأنه يعرف كيف يقاتل بشكل مثالي حتى في مثل هذه الظروف.



وحذر من أن كل هذا سيؤدي حتما إلى انهيار الجيش الأوكراني، مشيرا إلى أن قوات كييف ستستنفد احتياطياتها بحلول أكتوبر المقبل.



وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيموفسك وزابوروجيه منذ 4 أشهر، حيث أرسلت إلى القتال ألوية دربها الناتو وزودها بأفضل أسلحته وعتاده.



ومع ذلك، فشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي نجاح في جميع الجبهات، وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد حيث تم القضاء على أكثر من 71 ألف جندي أوكراني منذ بدء هذا الهجوم.

RT