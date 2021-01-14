الاوغنديون ينتخبون رئيسهم اليوم

الوكيل الاخباري - يتوجه الناخبون في أوغندا اليوم الخميس، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في 35 ألف مركز لاختيار رئيسًا جديدًا للبلاد، وأعضاء برلمان جدد.

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وأفادت وكالة الأنباء الأوغندية الرسمية، أن 18 مليون ناخب يصوتون في الانتخابات التي تشهدها البلاد ويتنافس فيها 11 مرشحا أبرزهم الرئيس الحالي يوري موسيفيني ويتنافس لولاية رئاسية سادسة، والمُعارِض بوبي واين.



واضافت، ان الناخبين سيختارون ايضا أكثر من 400 عضو في البرلمان، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج في غضون 48 ساعة من نهاية التصويت على الرئيس الجديد.



وأصدرت السلطات الأوغندية بداية الاسبوع الحالي قرارا يقضي بالتعليق الفوري لجميع منصات التواصل الاجتماعي، لتجنب التأثير على الناخبين.



--(بترا)

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