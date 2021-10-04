البحث متواصل عن المفقود اثر اعصار شاهين في سلطنة عمان

الوكيل الاخباري- تواصل فرق الإنقاذ بهيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان البحث عن الشخص المفقود في أحد أودية ولاية العامرات بمحافظة مسقط.



وكان قد أعلن يوم الأمس عن فقدان مواطن عماني في العامرات وغرق طفل في تجمع مائي إثر نزول الأمطار المصاحبة للحالة المدارية (شاهين).





وحتى اللحظة فقد سجلت السلطنة أربع وفيات بتأثيرات الحالة المدارية “شاهين” اثنتين لعاملين في الرسيل، وواحدة لمواطن عماني في الرستاق وأخرى لطفل في العامرات.

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