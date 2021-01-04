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الإثنين، 04-01-2021 02:57 م

انتاج مشترك مع تركيا

البحرية الأوكرانية: ننتظر المسيّرات والطرادات التركية

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فرقاطة تركية في ميناء أوديسا على البحر الأسود


الوكيل الإخباري - أعلن قائد القوات البحرية الأوكرانية، ألكسي نيغبابا، اليوم الاثنين، أن "بلاده تنتظر خلال 2021، المسيّرات والطرادات التركية".

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وقال نيغبابا: "بفضل طرادات من طراز ADA، التي سيتم إنتاجها بشكل مشترك مع تركيا، ستتمكن أوكرانيا من الوصول إلى قدرة إنتاجية مطابقة لمعايير حلف شمال الأطلسي".

وأشار إلى أنه "من المنتظر أن يتم خلال العام الجاري، شراء مسيّرات وطرادات تركية، لتعزيز قوة البحرية الأوكرانية"، لافتا إلى أن "أوكرانيا ستستخدم المسيّرات التركية في البحر والبر".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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