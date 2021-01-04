البحرية الأوكرانية: ننتظر المسيّرات والطرادات التركية

الوكيل الإخباري - أعلن قائد القوات البحرية الأوكرانية، ألكسي نيغبابا، اليوم الاثنين، أن "بلاده تنتظر خلال 2021، المسيّرات والطرادات التركية".



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وقال نيغبابا: "بفضل طرادات من طراز ADA، التي سيتم إنتاجها بشكل مشترك مع تركيا، ستتمكن أوكرانيا من الوصول إلى قدرة إنتاجية مطابقة لمعايير حلف شمال الأطلسي".



وأشار إلى أنه "من المنتظر أن يتم خلال العام الجاري، شراء مسيّرات وطرادات تركية، لتعزيز قوة البحرية الأوكرانية"، لافتا إلى أن "أوكرانيا ستستخدم المسيّرات التركية في البحر والبر".





المصدر : روسيا اليوم

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