البحرية البريطانية تبلغ عن هجوم على سفينة قبالة ميناء الحديدة اليمني

الوكيل الإخباري- أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) وقوع هجوم ضد سفينة قبالة ميناء الحديدة اليمني في البحر الأحمر.

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وكتبت الهيئة في حسابها على منصة "إكس": "تلقت UKMTO تقريرًا عن حادث وقع على بعد 70 ميلاً بحريًا (حوالي 130 كيلومترًا) جنوب غرب الحديدة". وتم تصنيف الحادث على أنه "هجوم".



وأشارت في البيان إلى أن السلطات تجري تحقيقًا في الحادث. وتوجهت بالنصيحة للسفن كي تتنقل في المنطقة "بحذر" وأن تقوم بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.



وسبق أن أعلن "الحوثيون" في اليمن دعمهم لفلسطين وعزمهم مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل أو التي تبحر إلى الموانئ الإسرائيلية. وأكدوا أنهم لا يتدخلون في حرية الملاحة بالمنطقة ولا يتدخلون في سفن الدول الأخرى.

RT