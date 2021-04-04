البحرية التركية تنفذ تمرينا مشتركا مع الناتو

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع التركية، تنفيذ قواتها البحرية تمرين عبور، سوية مع مجموعة المهام البحرية الدائمة الثانية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

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وقالت الوزارة في بيان، إن التمرين جرى يوم الثلاثاء بمشاركة الفرقاطة التركية "TCG YAVUZ" ومجموعة المهام البحرية الدائمة الثانية لـ"الناتو".



وأشارت الوزارة إلى أن مجموعة "الناتو" تضم الفرقاطات الإسبانية "ESPS MENDEZ NUNEZ" والتركية "TCG KEMALREİS" والرومانية "ROS REGINA MARIA".



كما نشرت وزارة الدفاع التركية صورا للتمرين، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول مكانه.

المصدر: روسيااليوم