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الإثنين، 22-03-2021 08:51 م

البحرية الروسية تتسلم الصيف الجاري أقوى غواصة نووية إستراتيجية

غواصة
أرشيفية


الوكيل الإخباري - ستسلم غواصة "الأمير أوليغ" الاستراتيجية الحديثة يوم 25 تموز المقبل للبحرية الروسية حين تحتفل روسيا بيوم أسطولها البحري.

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وستقوم الغواصة قبل ذلك بإطلاق صاروخ "بولافا" الباليستي من وضع تحت الماء.
صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية مصدر في مجمّع الصناعات الحربية الروسية، فقال إن غواصة "الأمير أوليغ" الاستراتيجية حاملة الصواريخ من مشروع "955 آ" ستختم اختباراتها الحكومية وستسلم للبحرية الروسية يوم 25 تموز المقبل.


وأوضح المصدر أن صاروخ "بولافا" الباليستي الذي ستطلقه الغواصة من بحر بارنتس شمال غرب روسيا  سيستهدف ميدان التدريب "كورا" الواقع في شبه جزيرة كامتشاتكا بشمال شرق روسيا والذي يبعد عن منطقة بحر بارنتس 9 آلاف كيلومتر.


فيما لم تؤكد البحرية الروسية رسميا المعلومات التي أوردها المصدر.


يذكر أن البحرية الروسية تمتلك في الوقت الراهن 4 غواصات نووية استراتيجية من مشروع " 955 " أو "955 آ". وتحمل كل منها 16 صاروخا باليستيا عاملا بالوقود الصلب من طراز "بولافا". 


ويتوقع أن يبدأ في روسيا يوم 9 أيار المقبل بناء غواصتين أخريين من هذا المشروع، وهما "دميتري دونسكوي" و" الأمير بوتيومكين".

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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