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الإثنين، 05-10-2020 01:59 ص

البحرية الروسية تتعقب سفينة حربية بريطانية دخلت البحر الأسود

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة الدفاع الروسية، امس الأحد، إن أسطول البحر الأسود الروسي يتتبع تحركات السفينة الحربية البريطانية "إتش إم إس دراغون"، التي دخلت البحر الأسود.

وجاء في بيان الوزارة: "بدأت قوات أسطول البحر الأسود في مراقبة أنشطة سفينة المدمرة البريطانية دراغون، التي دخلت البحر الأسود في 4 أكتوبر".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تزايد نشاط الاستطلاع الذي تقوم به الطائرات الغربية، بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص، ترصد هذه الطائرات بشكل مكثف منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من البلاد.

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المصدر - سبوتنك 


 




 

 


 

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