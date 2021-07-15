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الخميس، 15-07-2021 08:06 ص

البحرية المغربية تنقذ أكثر من 340 مهاجرا

كمن
توضيحية


الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "ماب" المغربية الرسمية، الأربعاء، بأن قوات البحرية الملكية للبلاد أنقذت مؤخرا أكثر من 340 مهاجرا.

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ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري في البلاد  أن "وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية بحرية في المحيط الأطلسي وحوض الأبيض المتوسط، قدمت، خلال الفترة ما بين 10 و14 يوليو الجاري، المساعدة لـ344 مرشحا للهجرة غير الشرعية".


وأضاف المصدر أن أغلبهم ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وأن "من بينهم نساء وأطفال كانوا يواجهون صعوبات على متن قوارب تقليدية".


وتابع المصدر ذاته أن "هؤلاء الأشخاص، الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية، قبل إعادتهم إلى الموانئ القريبة من المغرب  وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل".

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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