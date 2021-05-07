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البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني سيمر فوق مصر بهذا التوقيت

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الجمعة، 07-05-2021 05:11 م

لا يستغرق أكثر من دقيقتين

البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني سيمر فوق مصر بهذا التوقيت

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الوكيل الإخباري - أفادت البحوث الفلكية بأن الصاروخ الصيني التائه يمر فوق مصر الساعة 10:30 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي المصري.

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وقال الدكتور مكرم إبراهيم أستاذ علوم الفضاء، رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن مرور الصاروخ الصيني فوق سماء مصر لا يستغرق أكثر من دقيقتين فى كل مرة، إلا أنه من المتوقع أن يتواجد مرة أخرى فوق مصر مساء اليوم الجمعة الساعة 10:33 مساء وحتى الساعة 10:40 مساء، أي لمدة 7 دقائق، ولكن لن يمكن مشاهدته بسهولة.


ووسط ترقب دولي لسقوط الصاروخ الصيني الذي أطلق قبل ستة أيام، قللت بكين من الأضرار التي قد تنتج عن سقوطه مؤكدة أن معظم أجزائه ستحترق في السماء.


وتوقعت وزارة الدفاع الأميركية أن يسقط َ الجزء ُ الأكبر من حطامه على الأرض في وقت ٍ مبكر من يوم غدٍ السبت، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحديد المكان الذي سيسقط عليه الحطام إلا قبل ساعات قليلة من سقوطه فقط، وأنه قد يشكل تهديدا محتملا لسلامة الرحلات الفضائية ومجال الفضاء.


وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنّ البنتاغون لا يعتزم حتى الساعة تدمير صاروخ فضائي صيني يتوقّع أن يدخل خلال اليومين المقبلين الغلاف الجوي للأرض وأن يسقط في مكان قد يكون مأهولاً بالسكّان.


كما وجه أوستن انتقاداً مبطّناً إلى بكين لفقدانها السيطرة على الصاروخ.
في المقابل تقلل الصين من المخاوف بشأن نتائج سقوط حطام صاروخ لونغ مارتش 5 بي.


وكانت الدكتورة رشا غنيم، أستاذ مساعد ديناميكا فضاء ورئيس قسم أبحاث الفضاء بمعهد الفلك المصري، قالت في وقت سابق إن الصاروخ الصيني Long March 5B (CZ- 5B) يمر على مصر بصفة دورية، موضحة أنه يدور حول العالم كله في ساعة ونصف، حوالي 89 دقيقة بالضبط.


وأوضحت غنيم، بحسب ما نقل عنها موقع "اليوم السابع"، أن الصاروخ مر على مصر مرتين وسيمر مرة ثالثة ليلا ولكنه لا يزال بعيدا.


وأشارت إلى أن احتمال أن يدخل الغلاف الجوي مساء يوم 8 مايو، ولكن موعد وموقع سقوطه لا أحد يعلمه حتى الآن، مضيفة: "لا نستطيع التنبؤ بأي شيء عن ذلك إلا بعد دخوله الغلاف الجوي".

 

المصدر : العربية 


 




 

 


 

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