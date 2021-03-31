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الأربعاء، 31-03-2021 09:06 ص

البدء بالتحقيق في حادثة قناة السويس اليوم

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أنه لن يسمح لأي شخص بالنزول من سفينة "إيفر جيفن" أو الصعود على متنها لحين الانتهاء من التحقيقات، التي تبدأ اليوم الأربعاء.

وقال ربيع في تصريحات متلفزة مساء الثلاثاء، إن هذا الإجراء من شأنه الحيلولة دون حدوث أي تغيير في الأطقم، لأن الجميع سيتم استجوابه خلال التحقيقات، لا سيما وأن هناك "عدم تعاطي" مع الطلبات التي قدمتها الهيئة للسفينة الجانحة والشركتين المالكة والمشغلة لها.

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وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أنه لا يعرف "إذا ما كانوا سينفذون الطلبات المقدمة لهم من عدمه"، مضيفا أنه سيتم الاحتفاظ بالوثائق الموجودة، سواء إلكترونية أو مسجلة، للرجوع إليها في التحقيقات حول الحادثة.

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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