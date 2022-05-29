البرازيل: انهيارات أرضية تودي بحياة 28 شخصا

الوكيل الاخباري- لقي ما لا يقل عن 28 شخصا حتفهم في ولاية بيرنامبوكو، في شمال شرق البرازيل، بسبب الانهيارات الأرضية التي وقعت عقب هطول أمطار غزيرة، أمس السبت.

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وقال مسؤولو الدفاع المدني الليلة الماضية "إن أكثر من 760 شخصا اضطروا لمغادرة منازلهم بسبب الفيضانات في بيرنامبوكو، وإن نحو 32 ألف أسرة تعيش في مناطق معرضة لخطر الانهيارات الأرضية أو الفيضانات في الولاية"، وفق وكالة الأنباء العربية البرازيلية.



من ناحية ثانية، قالت حكومة ولاية ألاغواس إن 33 بلدة أعلنت حالة الطوارئ بسبب تأثير الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة الماضية، ولقي شخصان حتفهما عندما جرفهما فيضان أنهار يوم الجمعة الماضية.

بترا