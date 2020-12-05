البرازيل .. سقوط حافلة من فوق جسر وضحايا- فيديو

الوكيل الإخباري - لقي 17 شخصا حتفهم في البرازيل وأصيب 27 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انحراف حافلة عن الطريق، أمس الجمعة، وسقوطها بركابها من فوق جسر على علو 23 مترا.

اضافة اعلان



وفيما توفي فورا 12 شخصا من ضحايا الحادث، الذي وقع في بلدة بيلو هوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيراييس في جنوب شرق البلاد، فارق الخمسة الباقون الحياة وهم ينقلون إلى المستشفى.

وقالت السلطات إن 3 من بين الجرحى الـ 27 يوجدون في حالة خطيرة وهم رجل وطفلاه.





كما أوضحت أن انحراف الحافلة عن جادتها فوق الجسر نجم عن محاولة سائقها تفادي الاصطدام بشاحنة كانت قادمة في الاتجاه المعاكس.

وقال شهود من بين 6 ركاب تمكنوا من القفز من باب الحافلة، قبيل سقوطها من فوق الجسر، إنهم سمعوا السائق يصرخ قائلا إن الفرامل لم تعد قابلة للتشغيل.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



