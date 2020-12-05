السبت 05-12-2020
الوكيل الاخباري

المانيا تسجل 483 وفاة بكورونا وبلجيكا 109 وفيات

موظفو شركة خاصة لم يتقاضوا رواتبهم منذ عام في عمان

أهمها الحظر الشامل .. قرارات مصيرية هامة قريبا

طبيبة روسية تحدد الآثار الأولى للقاح كورونا

هذا ما تم العثور عليه بحوزة الشهيد الشديفات -شاهد

الضمان يوضح تفاصيل برنامج استدامة

وفيات السبت 5/12/2020

أسعار الذهب السبت 5/12/2020

الصفدي يلتقي مبعوث أميركي لبحث الأزمة السورية

التربية : الكتاب المتداول اجتهاد من إحدى المديريات

السبت، 05-12-2020 10:50 ص

17 شخصا لقوا حتفهم

البرازيل .. سقوط حافلة من فوق جسر وضحايا- فيديو

حافلة
من المصدر


الوكيل الإخباري - لقي 17 شخصا حتفهم في البرازيل وأصيب 27 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انحراف حافلة عن الطريق، أمس الجمعة، وسقوطها بركابها من فوق جسر على علو 23 مترا.

اضافة اعلان

وفيما توفي فورا 12 شخصا من ضحايا الحادث، الذي وقع في بلدة بيلو هوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيراييس في جنوب شرق البلاد، فارق الخمسة الباقون الحياة وهم ينقلون إلى المستشفى.

 

وقالت السلطات إن 3 من بين الجرحى الـ 27 يوجدون في حالة خطيرة وهم رجل وطفلاه.

كما أوضحت أن انحراف الحافلة عن جادتها فوق الجسر نجم عن محاولة سائقها تفادي الاصطدام بشاحنة كانت قادمة في الاتجاه المعاكس.

 

وقال شهود من بين 6 ركاب تمكنوا من القفز من باب الحافلة، قبيل سقوطها من فوق الجسر، إنهم سمعوا السائق يصرخ قائلا إن الفرامل لم تعد قابلة للتشغيل.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
حاكم

لبنانيون يحاصرون مكان تواجد حاكم مصرف لبنان - فيديو

تمة

الكويت .. انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية

5fcb4491423604427443256d

إفريقيا تطالب بتمويل من الأمم المتحدة لعمليات السلام

كارثة

الولايات المتحدة .. تحذيرات من كارثة بيئية

ثط

حريق داخل حي سكني جراء انفجار أنبوب للغاز بالجزائر - فيديو

خل

الدوحة: حل الأزمة الخليجية يضمن وحدة شعوب الخليج

أخبار متعلقة
demonstrators-start-a-fire-at-the-entrance-of

اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في البرازيل - فيديو