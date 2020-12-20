البرتغال .. إصابة 5 أشخاص بإنفجار داخل بناية سكنية

الوكيل الإخباري - أصيب 5 أشخاص، الأحد، بجروح في انهيار جزئي لعمارة في وسط العاصمة البرتغالية لشبونة تلاه انفجارا وقع بداخلها كما واندلعت النيران،وفق مصادر برتغالية ، دون معرفة الأسباب.



وأضافت وكالة "رويترز" للأنباء أن شخصين على الأقل يعتبران في عداد المفقودين في انتظار تمكن فرق الإغاثة من دخول المبنى الهش والاطلاع على قرائن وتفاصيل ما حدث.



وفيما تولى حوالي 50 شخصا من فرق الإطفاء إخماد النيران، تكفل أعوان آخرون من الحماية المدنية البرتغالية بنقل الجرحى، الذين كان أحدهم في حالة خطيرة، إلى المستشفى.

اضافة اعلان



المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





