البرتغال.. قتيلان و14 جريحا إثر حريق في لشبونة

الوكيل الإخباري - قتل شخصان وأصيب 14 بينهم أربعة أطفال جراء حريق اندلع مساء أمس السبت، في مبنى بحي شعبي في لشبونة القديمة في البرتغال، وفق ما أعلنته خدمات الطوارئ.



وقال تياغو لوبيز من فريق الإطفاء في لشبونة لوسائل إعلام برتغالية، إن الحريق تمت السيطرة عليه سريعاً وجرى احتواؤه في الطبقة الأرضية من مبنى في حي موراريا.

اضافة اعلان



ونقلت عنه صحيفة "بوبليكو" قوله: "لا توجد حالات إصابة خطرة.. إنها حالات طفيفة جراء استنشاق الدخان".



ونقل راديو "تي إس إف" عن رئيس بلدية العاصمة البرتغالية كارلوس مويداس، ترجيحه وجود أجانب بين الضحايا.



ويقطن حي موراريا الكثير من المهاجرين المتحدرين خصوصاً من دول جنوب شرق آسيا.

البيان