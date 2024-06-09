الأحد 09-06-2024
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الأحد، 09-06-2024 01:41 م

البرق يقتل عنصرين من حرس الحدود في أذربيجان

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الوكيل الاخباري- لقي جنديان من حرس الحدود الأذربيجاني مصرعهما اليوم الأحد نتيجة صاعقة برق.

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المكتب الصحفي لحرس الحدود الأذربيجاني قوله: "لقي الرائد باخيش باخيشلي والجندي علي ناغييف مصرعهما بسبب صاعقة أثناء قيامهما بواجبهما في حماية الحدود في مناطقة عمل مفرزة الحدود "لانكاران" التابعة لقوات حرس الحدود".

وعبر المكتب عن تعازيه لأقرباء الضحيتين.

وأفادت صحيفة "إيدنيس" الإخبارية في بداية يونيو الجاري نقلا عن سلطات مدينة ليبيريتش شمال غربي التشيك بتعرض أكثر من 10 أشخاص بينهم أطفال للإصابة بسبب صاعقة برق.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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