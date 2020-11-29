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الأحد، 29-11-2020 02:45 م

تجنبا لضربات أكبر في المستقبل

البرلمان الإيراني يدعو إلى رد عاجل على اغتيال فخري زادة

اب
محتجون على اغتيال العالم النووي فخري زادة في إيران


الوكيل الإخباري - دعا البرلماني الإيراني، اليوم الأحد، السلطات الإيرانية إلى رد عاجل على اغتيال فخري زادة، تجنبا لضربات أكبر في المستقبل.

وأكد بيان البرلمان أن "أيادي "اسرائيل" تقف بوضوح وراء اغتيال فخري زادة، وستدفع الثمن على النحو المطلوب".

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كما قال البيان: الاغتيالات والأعمال التخريبية التي نفذتها "إسرائيل" وأمريكا ضد إيران خلال السنوات الماضية، بقيت دون رد متوازن، مما جعل العدو أكثر وقاحة"، مشددا على أن "أفضل رد على الإجراءات العدوانية، يكون عبر إحياء الصناعة النووية الإيرانية، وإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي".

ويوم الجمعة 27 نوفمبر، تم اغتيال رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زادة، وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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