البرلمان الإيراني يعيد انتخاب قاليباف رئيسا له

الوكيل الإخباري - أعيد انتخاب محمد باقر قاليباف، رئيسا للبرلمان الإيراني لمدة عام بتصويت النواب للدورة الثانية عشرة للبرلمان.



وأقيمت مراسم افتتاح الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) أمس الإثنين، بحضور جمع من مسؤولي البلاد والقادة العسكريين وسفراء الدول الأجنبية.

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وعين قاليباف رئيسا للبرلمان بعد حصوله على 198 صوتا وحصل مجتبي ذو النوري على 60 صوتا ومنوجهر متكي على 5 أصوات من إجمالي 290 صوتا.



وقاليباف من مواليد مدينة طرقبه، لعام 1961م ويحمل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا السياسية من جامعة (تربيت مدرس) في العاصمة طهران.

RT