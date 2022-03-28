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الإثنين، 28-03-2022 03:40 م

البرلمان التونسي يعقد جلسة عامة الأربعاء

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الوكيل الإخباري-أعلن مكتب مجلس النواب التونسي، عن انعقاد جلسة عامة للبرلمان (المجمد) الأربعاء المقبل، "لإلغاء" إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية.

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كما أفاد المجلس في بيان، بـ"عقد جلسة عامة ثانية السبت المقبل، للنظر في الأوضاع المالية و الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس".
وفي وقت سابق الإثنين، صرح ماهر المذيوب، مساعد رئيس "النواب" للأناضول، بأن المجلس سيجتمع الإثنين لتحديد برنامج عمل الفترة المقبلة و"للمساهمة في إعادة توازن عمل السلطات".


ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول ما ورد في البيان.

 

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